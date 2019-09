MotoGp a Misano, in Piazzale Venezia un'esposizione di moto storiche e Ducati

Il Moto Club Misano Adriatico, in collaborazione con il Ducati Club Desmoromagna Doc, organizza venerdì 13 e sabato 14 settembre un'esposizione statica di moto. L'evento si terrà in Piazzale Venezia a Misano Adriatico zona Brasile in occasione della MotoGp al Sic 58 Misano World Circuit. Supportati dal ristorante "La Dolce Vita", ci sarà un'esposizione di moto storiche e moto Ducati. L'ingresso è libero a tutti i mezzi a due ruote a motore.