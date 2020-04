"Motor quiz show" in videochat con la Locanda San Biagio

La Locanda San Biagio - Hotel all'ingresso del Misano World Circuit in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli organizza "MOTOR QUIZ SHOW" - 28 Aprile 2020 ore 20.00

Un gioco a quiz in diretta sulla piattaforma zoom per tutti gli appassionati di motori a cui si può partecipare come singoli o a gruppi (massimo 3 partecipanti)

L'iscrizione è gratuita, compilando il modulo:



- Si può partecipare come singoli o squadre e solo il capogruppo dovrà iscrivere la sua squadra. Si può anche essere solo degli spettatori, rispondendo a questa mail.

- Per chi vorrà, raccoglieremo fondi per devolverli alla Fondazione Marco Simoncelli in favore della raccolta fondi per l' Ospedale Infermi di Rimini

Alcune informazioni:

Il gioco avverrà in tempo reale e si avrà a disposizione un tempo contingentato per rispondere alle domande sul mondo dei motori: 50 domande riguardanti Moto, Auto, Circuiti, Piloti, la Locanda San Biagio e Gran Premi.

Ogni domanda vale 1000 o 2000 punti e rispondendo correttamente a più domande possibili ci si aggiudica la vittoria! Attenzione però al tempo che gioca un ruolo fondamentale: più si risponde velocemente e correttamente, più punti si guadagnano.

Al termine del gioco verrà decretata la squadra vincitrice. La Locanda San Biagio offrirà Aperitivo vista paddock Misano World Circuit ai vincitori e la Fondazione Simoncelli un gadget a sorpresa.