Decennale terremoto: Eleonora Calesini e Debora Grossi presentano "Il Movimento dei sogni"

Venerdì 12 luglio, ore 21, a Mondaino, saliranno sul palco di piazza Maggiore Eleonora Calesini e Debora Grossi, per presentare il libro “il movimento dei sogni”.

Le vicende narrate nel romanzo ricostruiscono gli avvenimenti del 2009, quando Eleonora si trovava a l’Aquila come studentessa dell’Accademia dell’immagine. Partendo dalla narrazione dei giorni in cui la vita scorreva spensierata tra le aule universitarie e le cene con amici, si arriva in un crescendo di “tremori” e paura, allo sciame sismico che si concluderà nella catastrofe della notte del 6 aprile, quando la città venne rasa al suolo da una scossa di magnitudo 5.8 della scala Ricther.

Elly, dopo dieci anni, sente la forza di mettersi a nudo e riversare tutto in questo libro, con la complicità e l’aiuto dell’amica Debora.

Da queste pagine emozionali prenderà vita il dialogo con le autrici