Musei aperti alla Torre Saracena

Il ricco weekend di Bellaria Igea Marina, che propone in questi giorni tanti appuntamenti tra cultura, tradizione e sport, è impreziosito anche dall’apertura gratuita al pubblico di tre apprezzati poli museali: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, porte aperte al Museo delle Conchiglie (dalle 16.30 alle 19.00), al Museo delle Radio d'epoca (dalle 16.30 alle 19.00) e a “Noi, Museo della Storia e della Memoria” (dalle 17.00 alle 19.00). Il Museo delle Conchiglie si trova alla Torre Saracena, il monumento integro più antico della città che ospita, al piano terra, anche la mostra pittorica di Maria Cristina Marcato. Il Museo delle Radio d’Epoca, dal 2013 esposizione permanente delle oltre 140 radio anni ’20 e anni ’30 proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina, è invece allestito presso lo Spazio Mostre della Stazione di Bellaria, mentre “Noi. Museo della Storia e della Memoria” trova spazio presso l’ex Macello di via Ferrarin. Quest’ultimo, presenta una sezione ispirata alle trasformazioni sociali della comunità locale negli ultimi due secoli e soprattutto una sezione archeologica dedicata al popolamento antico della costa: un allestimento rinnovato lo scorso aprile, che propone alcuni reperti legati alle attività quotidiane, agli atti di devozione e agli usi funerari degli antichi abitanti della strada litoranea Popilia in epoca romana. Tra i pezzi forti dell’esposizione, lo straordinario mosaico policromo figurato che il Museo di via Ferrarin ospita sin dalla sua inaugurazione del febbraio 2017.