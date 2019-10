"Bene comune e risorsa per il nuovo millennio": a Rimini un covegno dedicato al Museo degli Sguardi

Un’intera giornata formativa - giovedì 24 ottobre a partire dalle 9.30 - sarà dedicata al Museo degli Sguardi di Rimini, con un convegno - seguito da workshop pomeridiani - organizzato nell’ambito del progetto In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà in collaborazione con il dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Un momento di confronto, quello di giovedì prossimo, che arriva dopo un anno di lavoro e un ricco programma di appuntamenti, e che oggi si apre alla riflessione con rappresentanti delle istituzioni cittadine, esperti, studenti, cittadini e cittadine.

Il programma della giornata

Porteranno i saluti a partire dalle 9.30, Maria Letizia Guerra per il Campus di Rimini dell’Università di Bologna, Giampiero Piscaglia, assessore alla Cultura del Comune di Rimini e Antonella Selvi dell’Ufficio scolastico di Rimini.

Voce, alle 10, alle associazioni promotrici del progetto In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, Vite in Transito, La Bottega Culturale, Orizzonti Nuovi.

A seguire gli interventi di Maurizio Biordi, direttore emerito dei Musei comunali di Rimini,

Federica Tarabusi (dipartimento di Scienze dell’educazione-Unibo) che introdurrà la relazione di Ivan Bargna, direttore del corso di perfezionamento in Antropologia museale e dell’arte dell’Università Milano-Bicocca, Patrizia Battilani (Cast Campus di Rimini – Unibo), Chiara Panciroli, (dipartimento di Scienze dell’educazione – UniBo), Giovanna Guerzoni (dipartimento di Scienze dell’educazione – Università di Bologna).

Coordina e conclude Paolo Fabbri.

La formazione continuerà, nel pomeriggio, con due workshop gratuiti rivolti a docenti ed educatori:

15.30 Il museo per la scuola: proposta laboratoriale per i docenti delle Scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e presentazione delle proposte didattiche, sede: Museo degli Sguardi, via delle Grazie 12 Rimini) a cura delle guide museali Alessandra D’Alba, Monica Farneti, Laura Moretti.

15.30 Laboratori per l'extrascuola, Aula Teatini 2 - Campus di Rimini, Via Angherà 22 Rimini

- Il museo virtuale: educazione al patrimonio museale e nuove tecnologie

- Ecomuseo: un'esperienza di educazione urbana e della memoria con le scuole secondarie superiori

Su richiesta dell'interessato/a sarà possibile ricevere un attestato di partecipazione all'evento formativo relativo all'intera giornata.