Il mondo fluttuante di Hokusai, il vecchio pazzo per la pittura al Museo della Città

Venerdì 24 gennaio, ore 17.30 nella Sala degli Arazzi, Museo della Città si terrà la conferenza dal titolo "Hokusai-Il vecchio pazzo per la pittura". La sottile magia del segno, il profondo incanto del colore.

La visione del mondo ed il racconto della vita straordinaria di uno dei più grandi artisti giapponesi, attraverso le sue opere, i suoi disegni, le sue composizioni cromatiche, le sue incisioni, i suoi manuali didattici, i suoi scritti, le sue emozioni, le testimonianze dei suoi contemporanei e l’omaggio di alcuni tra i maggiori interpreti della prima stagione delle Avanguardie artistiche europee. Relatore della conferenza sarà Alberto de Simone Direttore del Celso Istituto di Studi Orientali - Dipartimento Studi Asiatici di Genova. Alberto De Simone. Direttore del Dipartimento di Studi Asiatici – Celso Istituto di Studi Orientali di Genova. Curatore delle sezioni Cina, India, Tibet, Medio-Orente del Museo delle Culture del Mondo Castello D’Albertis di Genova, dedicate alle Medicine Tradizionali dei Popoli. Docente di Estetica, Storia dell’arte cinese, Storia dell’arte giapponese, Calligrafia cinese ed Iconografia presso il Dipartimento di Studi Asiatici – Celso Istituto di Studi Orientali di Genova. Direttore e responsabile scientifico di Sôsho International - Art & Graphic. Fondatore e curatore del Museo Attivo della Scrittura. Presidente del Laboratorio R. Mutt – Fondazione per le Arti Contemporanee Fondatore e curatore del Programma internazionale di ricerca e documentazione ASIART Asian Contemporary Art, istituito con il Patrocinio del Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali e sviluppato con la collaborazione di oltre cinquanta tra Musei, Accademie, Istituzioni culturali, Fondazioni ed Università da 15 nazioni (Asia, Oceania, Europa, America). Direttore della Biblioteca di Studi Asiatici di Genova. Ha collaborato con la Direzione di Ricerca del Zhongguo Hua Yanjiuyuan Accademia Nazionale delle Arti di Pechino ai programmi internazionali di ricerca e documentazione sulla storia della scrittura cinese e le arti cinesi della calligrafia e del sigillo. Curatore e responsabile scientifico di più di 40 mostre dedicate in particolare alle arti ed all’estetica orientali, dal 1995 ad oggi e di numerosi programmi di ricerca e di formazione, convegni, manifestazioni culturali, saggi e programmi di traduzione in collaborazione con Enti, Istituti ed Istituzioni culturali a livello nazionale ed internazionale. Ha tenuto seminari sull’Estetica e sulle Arti di Cina, India e Giappone per l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e per l’Accademia di Belle Arti di Genova. Dal 1997 docente di Arte ed Estetica della Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini.