I musicanti di Brema arrivano a Poggio Torriana

La rassegna “Un Teatro per i Ragazzi” programmata al Teatro Aperto di Poggio Torriana ospiterà, venerdì 19 luglio alle ore 21.15, la compagnia Teatro Perdavvero con I musicanti di Brema, spettacolo con musica e canzoni dal vivo ispirato all’omonima favola dei Fratelli Grimm. La pièce è diretta e interpretata da Marco Cantori.

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie ed un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha… L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia: varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza. La rassegna si concluderà venerdì 23 agosto con lo spettacolo L’acciarino magico, tratto dall’omonima fiaba di H.C. Andersen, della compagnia Il Baule Volante.