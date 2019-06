il protagonista del Mystfest di giovedì 27 sarà Diabolik. In piazza 1° Maggio alle ore 21 un dibattito su Diabolik, “il Re del Terrore”, personaggio dai grandi numeri. Dalla sua nascita ad oggi ha venduto 150 milioni di copie e a più di 50 anni dall’uscita del primo albo conta oltre 3 milioni e mezzo di copie distribuite all’anno. La serata, in collaborazione con la casa editrice Astorina e la partecipazione del Diabolik Club, approfondirà le figure fuori dal comune delle sorelle Giussani, giovani ed entusiaste imprenditrici milanesi che nei primi anni Sessanta crearono Diabolik, e sul mistero legato al disegnatore delle tavole del primo albo di Diabolik. Il talk coinvolgerà gli scrittori Davide Barzi, Andrea Carlo Cappi, Carlo Lucarelli e il regista Giancarlo Soldi, mentre Patricia Martinelli (autrice e già direttrice di Astorina), manderà i suoi saluti al festival e alcune sue considerazioni. Sarà poi presentata la nuova edizione del libro di Barzi dedicato alle Giussani, “Le Regine del Terrore”. A seguire il docufilm Diabolik sono io, diretto da Soldi: oltre a mostrare rari materiali d’archivio, investigherà sul mistero legato a Angelo Zarcone. Di lui -detto “il tedesco” per la carnagione chiara e i capelli biondi- si sa solo che dopo aver consegnato alla redazione Astorina le tavole de “Il Re del Terrore”, il primo numero di Diabolik pubblicato nel novembre del 1962, si volatilizzò. Al Salone Snaporaz, per la retrospettiva “Cinque volti della paura” dedicata al cinema di Mario Bava, alle 23.30 Diabolik, del 1967, che riprende le situazioni di alcuni episodi della serie a fumetti creata dalle sorelle Giussani. Nel cast John Phillip Law, Marisa Mell, Michel Piccoli, Adolfo Celi, Claudio Gora; le musiche sono di Ennio Morricone e nel cast figura anche un altro premio Oscar, Carlo Rambaldi.. Il film sarà introdotto da Joe Denti. Per tutta la durata del MystFest sarà allestito in piazza il Mercatino Giallo: gli appassionati del mistero potranno curiosare tra libri, fumetti, locandine, t-shirt, gadget e molto altro.