Natale a Teatro Mariani: concerto Jazz e spettacolo comico “paese del Natale”

Gli spettacoli al Teatro “Angelo Mariani” di Sant’Agata Feltria continuano, e nel periodo natalizio si aggiungono alle numerose iniziative che si svolgono nel “paese del Natale” nelle prime tre domeniche di dicembre. Non poteva mancare, quest’anno, il contributo di uno dei gioielli più preziosi della Romagna, nonché uno dei più antichi teatri d’Italia, sotto la direzione artistica dell’Associazione Ostinata e Contraria, che affianca il Comitato Beni Artistici di Sant’Agata Feltria, in collaborazione con la Rete Teatrale Valmarecchia e col Comune di Sant’Agata Feltria.

La mini rassegna Natale al Mariani prevede due date, domenica 8 e domenica 15 dicembre. Domenica 8 dicembre alle 16.30 è di scena il jazz col santagatese Pierluigi “Staggia” Vicini & friends, che saliranno sul palco per Natale in Jazz, un concerto di improvvisazione jazz pensato appositamente per il Teatro Mariani. Il gruppo ci avvolgerà nelle calde note del grande jazz, tra standard e rivisitazioni in chiave natalizia, con tre musicisti fenomenali: Pierluigi Vicini, in arte Dom Stage, al sassofono; Marco Vienna alla chitarra; Stefano Travaglini, contrabbasso. L’esibizione prevede sketch natalizi e grande musica per brindare alle Feste.

Classe 1962, Pierluigi Vicini è un musicista dedito all’improvvisazione, compositore estemporaneo, girovago del sound, sassofonista ma anche trombettista di colore e percussionista, autodidatta cresciuto con la passione per il jazz fin dalla più tenera età. Per l’occasione sarà affiancato da Marco Vienna, chitarrista membro di disparate formazioni, musicista munito di un solidissimo magistero che spazia dallo swing primordiale fino al jazz contemporaneo. A condire il tutto, il tocco del Maestro contrabbassista Stefano Travaglini, conosciutissimo e apprezzatissimo Sideman italiano

La durata degli spettacoli è di un’ora circa. Al termine sarà possibile partecipare all’aperitivo convenzionato per brindare alla feste tutti assieme nel magico Paese del Natale. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione al tel. o Whatsapp 327 5766384 (dopo le 17.00).

La rassegna Natale al Mariani continuerà con il secondo e ultimo appuntamento il 15 dicembre: il comico Gianni Bardi allieterà l’atmosfera natalizia in maniera con le esilaranti e originali gag del suo nuovo monologo Brodini caldi di Natale.