"Nati per leggere" compie vent'anni e Bellaria festeggia il compleanno con un evento

La Biblioteca Comunale Alfredo Panzini festeggia i vent’anni del progetto no profit Nati per Leggere con un ospite d'eccezione, Cristina Petit, che sabato 23 novembre dalle 10.30 alle 11.30 sarà protagonista di un viaggio attraverso gli albi illustrati dei maggiori scrittori della letteratura per l'infanzia.



Info: 0541.343889.