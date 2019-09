"Nemesis” ospita i poeti Silvia Bre e Alessandro Ceni

Dopo gli incontri con la cantautrice (Maria Antonietta) e il filosofo (Franco Rella), “Nemesis” venerdì 27 settembre alle 17.30 ospita, a Palazzo Buonadrata in Rimini, i poeti. Silvia Bre e Alessandro Ceni sono riconosciuti tra i grandi poeti italiani di oggi, tra i grandi traduttori. Proprio a motivo della loro competenza, il dialogo verterà sull’opera dei due poeti americani più importanti di ogni tempo: Walt Whitman, a 200 anni dalla nascita (Ceni ha tradotto Foglie d’erba per Feltrinelli) e Emily Dickinson, di cui Silvia Bre è eccezionale interprete (ha antologizzato l’opera della Dickinson in tre libri, l’ultimo uscito quest’anno per Einaudi).

Silvia Bre è poeta. Tra i suoi libri, editi da Einaudi, ricordiamo “Le barricate misteriose”, “Marmo” e “La fine di quest’arte”. Per Einaudi, Silvia Bre ha pubblicato tre libri di traduzioni che antologizzano alcune poesie di Emily Dickinson: “Centoquattro poesie” (2011), “Uno zero più ampio: altre cento poesie” (2013), “Questa parola fidata. Terza centuria” (2019).

Alessandro Ceni è poeta. Tra i suoi libri ricordiamo “I fiumi”, “La natura delle cose”, “Mattoni per l’altare di fuoco” e il recente “77”. Ha tradotto, tra gli altri, per i massimi editori italiani, Edgar Allan Poe e Coleridge, Oscar Wilde e Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Melville, Lawrence. Per Feltrinelli ha tradotto “Foglie d’erba” di Walt Whitman.

"Nemesis”, il ciclo di incontri pensato dal quotidiano culturale on line “Pangea” (www.pangea.news) e realizzato con la partecipazione di Comune di Rimini e Fondazione Carim ha l’ambizione di diventare una sorta di seminario permanente, nei mesi di settembre e ottobre, in cui la cittadinanza possa dialogare con i protagonisti della cultura italiana.