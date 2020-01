"Nico cerca un amico" al Teatro Astra

Domenica 19 Gennaio 2020 alle ore 16.30 appuntamento al teatro Astra di Bellaria Igea Marina con "Nico cerca un Amico" della Compagnia Il Baule Volante. Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno... Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma...è così difficile trovare un amico diverso! Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. E, a proposito di amicizie, dopo lo spettacolo faremo merenda insieme, grazie alla collaborazione con la Pasticceria Jolly. Ingresso intero: 10 € | ridotto: 6 € Biglietti presso il Teatro Astra e tutti i punti vendita Vivaticket. Il giorno dello spettacolo, la biglietteria apre alle 15.30.