Torna la Notte dei Cento Catini a Novafeltria

Torna a Novafeltria la festa delle Streghe conosciuta come Notte dei Cento Catini per rendere omaggio al Solstizio d’Estate. La Festa dei Cento Catini si svolge nel centro di Novafeltria a partire dalle ore 21.00 la notte di San Giovanni per rendere omaggio al Solstizio d'Estate. Quest’anno l’appuntamento con la festa del solstizio e di San Giovanni raddoppia per dare spazio alla cena di pesce organizzata dalla pro loco in collaborazione con i pescatori di Fano e Marotta, cena che avrà luogo sabato 22 dalle 20.30, a seguire, il preludio ai festeggiamenti con lo spettacolo fuochi e affini. Domenica dalle 19 il via alla festa con l’apertura degli stand gastronomici e a seguire musica, riti magici, balli e animazione. Durante i festeggiamenti della domenica saranno rievocati il rito dell’acqua lustrale, dove verranno trasportati nei catini i petali di fiori fino alla fontana e il rito delle “donne bianche nella notte”, ovvero una processione che si rifà ad una credenza legata alla notte di San Giovanni.