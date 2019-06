Torna la Notte delle Streghe tra novità e anteprime

Si avvicina “La Notte delle Streghe”, si preparano artisti, compagnie e realtà locali per colorare e portare ancora una volta la magia delle notti di inizio estate a San Giovanni in Marignano.

La nuova immagine dell’edizione 2019: racconta di un sogno ad occhi aperti ed immerso nella natura..tra atmosfere lunari ed acquatiche. Il tema dell’acqua, il suo valore rituale, il potere della rugiada, ma anche la capacità di influenzare gli influssi lunari sono tutti gli elementi su cui l’organizzazione è al lavoro da alcuni mesi per programmare spettacoli, animazioni, scenografie e comunicazione tematica che daranno vita a questa magica notte tra il 23 e il 24 giugno. Senza però dimenticare le streghe… che non sempre sono brutte, cattive o trascurate… ma rappresentano quelle creature che popolano la nostra immaginazione, che creano interrogativi o risolvono situazioni. Le streghe possono anche essere le ragazze della porta accanto in grado di incantarci e nel contempo di affascinarci. E come tutte le creature magiche non si riflettono allo specchio, né tantomeno appaiono sui riflessi dell’acqua mentre ammirano la luna, anzi vengono attratte da quella luce e in essa si riconoscono e si compiacciono. Le streghe di San Giovanni sono profondamente contemporanee, ma nel contempo eteree e sfuggenti… durante “La Notte delle Streghe” sarà possibile incontrarle e respirare un’atmosfera davvero unica anche grazie a #staccidentro!

Tra gli artisti presenti torna a grande richiesta il Circo Paniko con il suo tendone dal 19 al 30 giugno. Confermata l’internazionalità del programma, che vedrà in questa edizione tantissime novità ed anteprime dal 19 al 23 giugno.