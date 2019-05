Notte Rosa 2019: ecco i big che saranno a Rimini

Per il 14esimo anno consecutivo la Romagna, e non solo, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana! Venerdì 5 luglio le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli musicali, nel corso de “LA NOTTE ROSA”, la più attesa festa estiva italiana che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita.

Il programma de “La Notte Rosa” offre sempre un ricco calendario di appuntamenti che abbracciano concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, mostre d’arte e tanto altro.

Anche in questa edizione 2019 sarà protagonista la musica con i concerti di artisti del calibro di Francesco De gregori, Dejjay on stage, The Kolors. gli Stadio, Federica Carta & Shade, Tiromancino e non mancherà la Notte Rosa dei Bambini.

VENERDÌ 5 LUGLIO

A Bellaria Igea Marina, come da tradizione proporrà un programma di eventi tutti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, con la Notte Rosa dei Bambini, che vedrà ogni angolo della località animarsi con artisti di strada, trampolieri, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e tantissime altre sorprese a partire dalle 21.15.

Piazzale Fellini a Rimini, dalle ore 21.30, avrà il privilegio di ospitare Francesco De Gregori per una data del De Gregori & Orchestra-Greatest Hits Live, il nuovo tour in cui il cantautore sarà accompagnato da un’orchestra composta da 40 elementi, la Gaga Symphony Orchestra, dal quartetto degli Gnu Quartet e dalla band che accompagna ormai da lungo tempo in tour De Gregori, che per l’occasione presenterà in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

A Riccione, tornerà in Piazzale Roma dalle ore 22.00, Radio Deejay con una speciale anteprima di Deejay On Stage, il contest estivo dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana.

A Misano Adriatico ci sarà la band più amata dai giovani: i The Kolors in Piazza della Repubblica. Ricchissimo il programma di Cattolica con le esibizioni degli idoli dei giovanissimi Federica Carta e Shade in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00, l’animazione alla Spiaggia Bagni 34 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con il nuovo programma di satira di Rai Radio 2 Numeri Uni e, a seguire, il dj set e l’irriverente comicità di Comedy Central Tour all’Arena Regina in Piazza della Repubblica alle ore 21.00, con la conduzione di Gigi Ross.

A mezzanotte tutti con il naso all’insù: in contemporanea su tutta la Riviera si terrà un grande spettacolo di fuochi d’artificio che colorano il mare e il cielo di rosa.

SABATO 6 LUGLIO

Gli Stadio, saranno i protagonisti alle ore 22.00 del concerto in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina.

A Riccione sulla spiaggia del Marano sarà presentato EA7 Sport Tour Summer Edition: Emporio Armani con RCS Sports & Events, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, presentano un evento all’insegna dello sport e del divertimento sulla spiaggia. La sfilata di carri allegorici e il corteo mascherato del Carnevale Rosa invaderanno il lungomare di Misano Adriatico per una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini (ore 21.30).

A Cattolica doppio appuntamento con la seconda serata del Comedy Central Tour all’Arena Regina in Piazza della Repubblica alle ore 21.00 e il concerto dei Tiromancino in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00.

DOMENICA 7 LUGLIO E OLTRE

A Riccione sulla spiaggia del Marano prosegue l’evento di Emporio Armani EA7 Sport Tour Summer Edition, all’insegna dello sport e del divertimento on the beach.

Lunedì 8 luglio Rimini ospita Echo & The Bunnymen, una delle rock band britanniche tra le più influenti della storia moderna (ingresso a pagamento).