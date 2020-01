Trekking d'Epifania e canti della Pasquella

Lunedì 6 Gennaio il portale Scomfortzone.com organizza un trekking alla scoperta dell'antica rocca di Maioletto, nella suggestiva cornice della Valmarecchia. A conclusione del trekking ci si sposterà in località Scavolino per vivere tra stornelli, musica e balli la tradizione popolare della Pascuella.



Info sull'escursione:

Lunghezza. Circa 7 km

Durata: 2 ore e 30 minuti (soste escluse)

Dislivello: 600 metri.

Ritrovo ore 10.30 a Novafeltria.



Per maggiori informazioni e per prenotare:

3497789611

info@scomfortzone.com

www.scomfortzone.com