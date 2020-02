Nuovo ciclo di incontri alla Biblioteca Baldini

Un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Chiacchiere con la pancia per mamma e papà” inaugura gli eventi del fine settimana: appuntamento per sabato 15 febbraio alle ore 14,30 in biblioteca con l’ostetrica Eleonora Balducci. Anche “Frammenti 2020”, la rassegna della Baldini sulla storia locale, torna sabato 15 febbraio (ore 17) con la presentazione del volume di Pier Giorgio Pasini “Tempus loquendi tempus tacendi. Riflessioni sul Tempio Malatestiano (1969-2017)” (Minerva, 2019). Vero e proprio emblema del Rinascimento, al Tempio Malatestiano sono legate le vicende di grandi artisti italiani (Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Matteo de’ Pasti, Agostino di Duccio) e numerose leggende che tentano di decifrare i suoi significati misteriosi e pagani. Nel volume l’autore chiarisce la genesi e la storia di questo «mirabile Templum» e, partendo da dati concreti, giunge a conclusioni nuove che sfatano molte leggende. Inoltre recupera elementi importanti della cultura di corte che ne è all’origine: una corte promossa da un grande e controverso condottiero, Sigismondo Pandolfo Malatesta, che amò circondarsi di letterati e di artisti per conquistarsi una fama imperitura tramite le loro opere.

Gli eventi proseguono nel corso dell’apertura straordinaria della biblioteca in programma domenica 16 febbraio: oltre ai consueti servizi di prestito e consultazione attivi dalle 9,30 alle 12,30, alle ore 10 l’autrice Stefania Lanari e il clarinettista Sergio Bosi animeranno la mattinata dedicata a bambine e bambine con “Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista” (Fulmino editore).“Trezza legge l’Odissea” concluderà come di consueto gli eventi del fine settimana: appuntamento alle ore 17,15 presso la Celletta Zampeschi con la lettura dei canti XIV, XV e XVI.

Nel frattempo, sono iniziate le iscrizioni al laboratorio di scacchi condotto da Matteo Alessandrini che si terrà in biblioteca sabato 22 e 29 febbraio, 7 e 14 marzo dalle ore 14,30 alle ore 16. Dedicato a bambini da 7 a 11 anni che non conoscono ancora le regole di base del gioco, il corso è a partecipazione gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 366/6797354 oppure una mail all’indirizzo biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it