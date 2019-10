Oh…Che Bel Castello! Torna il weekend per visitare le rocche romagnole

Torna la seconda edizione di “Oh…Che Bel Castello!”, il weekend dei manieri aperti in Emilia Romagna. Sabato 12 e domenica 13 ottobre molte rocche e fortezze, da Piacenza a Rimini, proporranno visite guidate a tema, eventi speciali, degustazioni dopo il tour culturale nei manieri. L'iniziativa a cura di APT Servizi Regione Emilia-Romagna con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e delle Destinazioni Turistiche Regionali (Emilia, Modena – Bologna, Romagna) presenta una rosa di proposte che puntano a valorizzare lo straordinario patrimonio dei manieri storici della Regione. Il programma completo dell’iniziativa, con orari e giorni degli eventi, costi, informazioni e prenotazioni, si può consultare sul portale www.castelliemiliaromagna.it. Per chi è in cerca di spunti per una gita fuori porta nel cuore dell'autunno, ecco la proposta riminese di “Oh…Che Bel Castello!”.

Al Castello di Santarcangelo di Romagna, dove tuttora vive una principessa, scoprirete una atmosfera carica di suggestioni storiche, grazie a speciali visite guidate Il Castello della Principessa!

Visita guidata C'era una volta un Castello alla Fortezza di San Leo, una visita guidata dentro la storia, lungo i meandri del maniero, per scoprire la fantastica evoluzione della Fortezza di San Leo, che oltre ad essere monumento e capolavoro del Rinascimento ospita al suo interno diverse mostre.

Prenotazioni obbligatorie.