Open the gate: giornata di promozione per adottare cani e gatti abbandonati

Il 22 settembre, a Cattolica (dalle ore 10 alle 19), in Piazza del Mercato Coperto, si svolgerà la III edizione di "Open the Gates". La giornata di promozione delle adozioni di cani e gatti ospiti di canili, rifugi e colonie organizzata dalle Associazioni La Ciurma di Kira, Cani Sciolti, Abbaio Camp in collaborazione con Gradara Pet e con il patrocinio del Comune di Cattolica. All'iniziativa, parteciperanno svariate realtà della zona: Piccolo Rifugio(PU), Arcabaleno (RN), Le gatte della Soffitta (RN) Canile Mi Fido di Te (Macerata), APAS (San Marino) ENPA (RN). Non solo No Profit però, infatti saranno presenti anche stand di artigiani del circondario come il Maestro Provenzano di Gemmano e Sun Art di Cattolica. Le associazioni presenteranno i loro ospiti, faranno conoscere il loro impegno e proveranno a far capire insieme come fare un'adozione consapevole. Durante la giornata dimostrazioni cinofile a cura degli amici di Abbaio Camp, importanti consigli sul rapporto con i nostri amici pelosi e su come aiutare i bimbi a vivere al meglio questa preziosa amicizia, dog dance ma, soprattutto, la sfilata, che vedrà in scena ben 5 categorie: “Cani di Marca”, “Mini-me”, “Fritto Misto”, “Giovani dentro”, “Potere ai Piccoli”. Per tutti i partecipanti pelosi e non, Vitalkraft destinerà tanti premi e snack. Una giornata che vuole essere di informazione e sensibilizzazione quindi, ma anche e soprattutto di divertimento, perché la vita con i nostri amici pelosi è sempre fonte di gioia e di sorprese.

Il team organizzativo lancia poi una sfida: i fondi raccolti durante la giornata serviranno a sostenere Open the gates online! Un progetto di rete tra le associazioni e che avrà l’obiettivo di potenziare la visibilità degli animali in cerca di casa, aumentando così non solo la possibilità di essere adottati ma anche di incontrare proprio la famiglia ideale attraverso un percorso condiviso e monitorato con l'aiuto di personale esperto. I cani e gatti ospiti delle associazioni partecipanti saranno, inoltre, sicuramente felici di ricevere cibo, farmaci, antiparassitari ma anche coperte, lenzuola, tovaglie e asciugamani da utilizzare nelle cucce, perché l’inverno è ormai alle porte! Chi lo desidera potrà portare ciò che vuole donare durante questa giornata, che verrà distribuito alle associazioni partecipanti.