L'8 dicembre a Verucchio il Wwf organizza l'operazione “Bosco Pulito” XXIX edizione “Caccia alla cartuccia” XIX edizione

E’ un’operazione che ne contiene tante. E’ un’operazione che ha visto alternarsi nell’arco di questi 28 anni tante e tante persone. E’ un’operazione che pur mantenendo lo stesso titolo e finalità, ha cambiato gli obiettivi raggiungendo oltre i boschi, le spiagge, le rive dei fiumi, i campi con un collegamento alle Campagne WWF GenerAzione Mare, “One million ponds" sulle zone umide, Plastic Free e alla campagna Clean Sea Life. Questa edizione invernale la dedichiamo alla Pulizia del Bosco dell’ Oasi e di parte del bosco confinante dove, in tempi non troppo remoti, qualcuno al riparo da occhi indiscreti e attenti ha buttato rifiuti che con il tempo sono stati in parte fagogitati dalla vegetazione

L’operazione si svolgerà per tutta la giornata. Alle 10 del mattino inizio dell'intervento di asportazione di rifiuti all'interno dell’ Oasi Ca’ Brigida e raccolta cartucce. Alle 12.30 termine operazione e quantificazione rifiuti. Alle 13:00 pranzo al sacco a cura dei partecipanti

pomeriggio. Alle 15 partenza escursione guidata di circa 1 ora lungo i sentieri dell’ Oasi

punto di incontro alle. 9:30 all’ Oasi WWF Ca’ Brigida di Via del Grano, 333 a Verucchio

Per i non soci può essere l’ occasione per iscriversi al WWF a condizioni particolari

La partecipazione è gratuita e coordinata dall’ Ass.ne WWF Rimini e Oasi WWF Ca’ Brigida

Per informazioni e conferme 328.2255883 – 388.8080785 (Claudio Papini) - mail: wwfrimini@libero.it