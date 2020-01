Paolo Noise arriva al Bowling Seventies

Sabato 8 febbraio 2020 il Bowling Seventies di Rimini, arriva Paolo Noise. Dalle 22 uno dei personaggi simbolo di Radio 105 e del celeberrimo programma Zoo di 105 (insieme a Marco Mazzoli) regala la sua energia e il suo buonumore agli ospiti dell'entertainment multicentre di Cerasolo. Dietro al microfono alla radio e in console infatti Paolo Noise è un vulcano di energia e capacità di far scatenare il pubblico. Ecco come si racconta sui social: "faccio il dj alla radio da 20 anni, faccio il dj in discoteca da 25, faccio la tv da 18, faccio il cinema da 4, faccio il produttore di musica dance da 20, ho lavorato in Rai, in Mediaset, a Radio Deejay, a Radio 105. E faccio lo Zoo di 105…". Poi Paolo, che sa sempre essere spiritoso, si lascia andare ad una parola un po' forte, che suona meglio urlata che scritta. Ma chi lo conosce sa che in fondo, dietro tanta ironia tagliente, c'è un vero professionista del divertimento altrui.