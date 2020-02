"Only a hobo" musica rock, folk, blues sul palco dell'Hobo's di Rimini

Sul piccolo palco dell'Hobo's di Rimini, con la collaborazione di Associazione Culturale Nebraskae Glory days in Rimini, 7 concerti per tutto il mese di febbraio, la rassegna prende il nome da una famosa canzone di Woody Guthrie (Only a hobo) che raccontava una delle prime forme di contro cultura americana, gente e musicisti senza casa e senza lavoro, che per vivere si muovevano da un posto all’altro cercando lavori di fortuna, accampandosi come e dove capita, ma soprattutto attraversando il paese saltando sui quei vagoni merci, che iniziavano a unire il continente americano.

Ad aprire la rassegna sarà il cantautore italo inglese Edward Abbiati, già fondatore dei Lowlands, che accompagnato dal chitarrista blues Maurizio Gnola, porterà le canzoni del recente "Beat the night" apprezzatissimo album che Mescalina lo ha definito come il suo migliore dell'intera carriera musicale.

La rassegna prosegue sabato 8 con l'incredibile voce ed energia di Lu Silver (in duo con El Xicano), rocker romagnola con il cuore americano, anche lui fresco di pubblicazione dell'album "Rock'n'Roll is here to stay".

Un grande appuntamento sarà venerdì 14 febbraio con il giovanissimo Leo Meconi, con le sue canzoni folk pop, prodotte da Azzurra Records di Dodi Battaglia e con l'anima di Bruce Springsteen, che ha fatto salire il giovane bolognese sul suo palco più volte. Il suo concerto sarà un mix di brani originali dall'album "I'll fly away" e cover che vanno da Ed Sheeran a Bob Dylan.

Il giorno dopo sarà il turno del cowboy italiano Stella Burns con "Reel to Reel" tra folk, psyco country ed una voce davvero tra le più interessanti del panorama indipendente italiano.

Venerdì 21 l'apprezzatissimo album "Exit-Enfer" del fiorentino Massimiliano Larocca sarà il protagonista tra echi alla Nick Cave, Hugo Race che uniti al cantautorato italiano tradizionale danno vita ad un sound tra i più interessanti dell'ultimo anno musicale.

A chiudere la rassegna sarà il blues di Alte Feuilp il 22 e le canzoni rock folk di Diego Mercuri accompagnato al piano dal fratello Alfredo, autori di molti brani originali ispirati dalla penna di Johnny Cash e Bruce Springsteen.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, prenotazione consigliata al 329 293 3669