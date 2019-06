Al via il party nell'Aia a Coriano con Power Flower

Tutto pronto per l’edizione 2019 dei “Party nell’Aia” dell’estate corianese. Dopo il successo degli anni scorsi, si rinnova il format ideato da alcuni residenti e commercianti di Ospedaletto, nell’aia di un vecchio casolare alle porte del paese, in via Borgata: musica, drink per tutti i gusti, piadine e hamburger, ma soprattutto tanta allegria e voglia di stare insieme. Gli organizzatori, Aldo Pasini, Barbara Trani, Mirco Vescovelli e Sara Di Giovanni, per l’edizione 2019 hanno ampliato il calendario, che partirà sabato 22 giugno con la prima serata a tema “power flower”; il 13 luglio il tema sarà invece “total white”. Le altre due date a completare il programma sono previste per il 3 e 17 agosto. A farla da padrone, oltre al cielo stellato, la musica: sul palco si alterneranno Dj Claudio Coveri con i suoi vinili, Dj Thor e Dj Lorenzo Del Bianco, fino al live dei Jbees. Per informazioni: 3804660609 o 3286247659.