I Moka Club arrivano al Beky Bay per il party Over 30 on the Beach

Il Beky Bay sabato 31 agosto si animerà con Over 30 on the beach il party più pop e colorato dell’estate. Attesi i Moka Club

Forever Young on the Beach è l’unica festa che incalza il passato e il presente in un’alchimia di musica, scenografie e gadget settanta-ottanta- novanta. La festa inizia con un concerto live a pochi passi dal mare.

Ospiti molto attesi i Moka Club con le sonorità 80/90/2000 e una carica di energia che farà ballare e cantare tutti i presenti.

Uno show di due ore che accontenterà almeno 3 generazioni, spaziando in un repertorio che va dagli anni 70 ad oggi.

I Moka Club sono una Band di Disco Music anni ’70 nata nell’inverno 95/96, formata da 7 elementi provenienti da un po’ tutta la Romagna; caratteristico è il look seventies e i parrucconi cotonati da afroamericano.

Il loro repertorio musicale comprende tutti i classici della disco anni ’70 e primi anni ’80 tra cui brani molto conosciuti e “frizzanti” di Village people, Bee Gees, Barry White, KC & the Sunshine band, Kool & the gang, Michael Jackson, Gloria Gaynor, ecc. Lo spettacolo ha come principali caratteristiche una forte energia ed un coinvolgimento del pubblico all’interno dello show, ottenuto grazie alla musica ed alle coreografie che vengono proposte sul palco, pertanto è particolarmente adatto per situazioni in cui sia possibile ballare.

Sul palco del Beky Bay dopo il grande spettacolo live, dj set tutto da ballare rievocando le cover che hanno fatto la storia esclusivamente di quell’epoca. Appuntamento sabato 31 agosto per una notte che mixa diverse generazioni unite dal sano divertimento e dalla voglia di festeggiare l’estate.