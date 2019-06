"Passeggiata fotografica" tra shopping e arte a Marina Centro

Sboccia l’estate a Marina Centro e dal 21 giugno è possibile godere della “Passeggiata fotografica”. Tutti i commercianti dell’ex Palazzo Arpesella, ora Condominio Mediterraneo Lato Nord, danno avvio ad un’iniziativa gratuita che continuerà fino a fine settembre e arricchirà tutti i fine settimana (dal venerdì alla domenica, dall’ora del tramonto fino a mezzanotte) con l’esposizione di opere fotografiche lungo tutto il Lato nord del palazzo. Protagoniste dell’evento le opere di autori riminesi, da quelli già noti al pubblico ai fotografi amatoriali, tutti uniti nell’obiettivo di raccontare per immagini le loro emozioni, Rimini con il suo entroterra e i luoghi del cuore, i sogni di viaggio, la natura... Gli autori che si alterneranno durante questi mesi, sceglieranno una frase di uno scrittore o di un poeta e da lì prenderanno spunto per il percorso artistico da proporre al pubblico, rendendo così ancora più piacevole il passaggio, il relax e lo shopping serali nel “salotto” di Marina Centro. Ad aprire la “Passeggiata fotografica” sarà Annalisa Ricci, che ha costruito la sua selezione di opere sulla frase della celebre scrittrice Virginia Woolf: “Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente”. Le sue opere resteranno esposte per due settimane, poi sarà la volta di Stefano Giacomini. In attesa di una incursione nella “Passeggiata fotografica” dell’opera pittorica, con i quadri di Roberto Brolli.