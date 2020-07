Passeggiate all'alba e al tramonto all'insegna del benessere

Passeggiate della salute dall'alba al tramonto con consapevolezza tra il suono del mare, le sensazioni del corpo e la bellezza del paesaggio. Si tratta di 3 passeggiate gratuite per riccionesi e turisti, di massimo 15 persone per allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra all'alba e al tramonto. Tre diversi percorsi uno all'alba, uno al tramonto e uno alle prime ore della giornata.

Le passeggiate sono gratuite per gli utenti e rese possibili grazie a Centro Commerciale Perlaverde di Riccione

Per due delle tre passeggiate è prevista la partenza dal Centro Commerciale Perlaverde.

Passeggiate della Salute

Gli incontri sono tenuti da Beatrice Eugenia di Pisa docente all'Università Primo Levi di Bologna di corsi dedicati alla Consapevolezza, meditazione e Mindfulness.

Programma

Luglio 2020 Riccione - Passeggiate della salute

1 passeggiata: 9 luglio, La mattina in movimento, partenza ore 9 dal Centro Commerciale PerlaVerde e attraverso Parco degli Olivetani arrivo in spiaggia

2 passeggiata: 11 luglio, L'alba camminata, l'alba in spiaggia con partenza all'altezza del bagno 84 orario di partenza da definire insieme ai partecipanti ( l'alba è intorno alle 5.30)

3 passeggiata 16 luglio, Il tramonto camminato, al tramonto ore 19 con partenza da Centro Commerciale PerlaVerde e arrivo alla gelateria Panna e Cioccolato in un percorso attraverso il Parco degli Olivetani

Prenotazione obbligatoria al 335 7231625

www.facebook.com/events/220884532284786/

Info per la propria sicurezza e quella degli altri

Ogni partecipante sarà responsabile di indossare una mascherina idonea alla protezione personale laddove non sarà possibile mantenere il distanziamento e nel rispetto della normativa per la prevenzione del COVID19 e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Ad ogni partecipante verrà consegnata la mappa del percorso in digitale o cartacea. Avremo a disposizione gel disinfettante e mascherine chirurgiche nel caso ce ne fosse bisogno. Ad ogni partecipante verrà fornito un modulo da compilare prima della partenza sulla privacy e le normative Covid 19.

In caso di febbre, sintomi respiratori e quarantena non sarà possibile partecipare.

Info: 335 7231625