Passeggiate da paura per Halloween

In occasione di Halloween e del ponte di fine mese Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica, propone tre passeggiate nella vecchia Rimini: Paura e delirio a Rimini. Mercoledì 31 Ottobre, Ritrovo ore 20,45 al giardinetto del Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano. Durata 2 ore circa. Costo 10 euro. Nella storia antica o recente non mancano notizie di eventi tragici a

scopo politico o criminale, torture, presenze misteriose e leggendarie, miracoli e perfino il rogo di una 'strega' in piazza Tre Martiri. Scopriamoli insieme ! Raccomandata una tazza di camomilla

prima della visita ...Passeggiata per bambini e famiglie. Alla scoperta della festa più misteriosa dell'anno. Strani esseri e strani personaggi a Rimini. Leggende e fiabe senza tempo partendo da.... quella più famosa sul nostro magico Ponte! Scopriamo insieme una città colorata e animata da strani personaggi grazie alle storie di Gianni Rodari e non solo ..Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città.Mercoledì 31 ottobre. Ritrovo ore 15,30 al giardinetto del Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano. Venerdì 1 novembre Ritrovo ore 9,30 al giardinetto del Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano.Durata 2 ore circa. Costo: Dai 6 ai 14 anni 5 euro. Oltre i 14 anni 7 euro. Sabato 2 novembre Ritrovo ore 20,45 Presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio "Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo" Viaggio nella Rimini di Federico Fellini, quella reale e quella ricostruita in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati all'infanzia e all'adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno avuto nella sua produzione cinematografica. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più. Costo: 10 euro a persona