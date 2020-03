Quattro giorni di passeggiate in mezzo alla natura

In mezzo alla natura il virus ha paura. Una settimana di passeggiate per bambini e famiglie all'aria aperta, unendo natura & storia, in compagnia delle storie di Gianni Rodari e non solo. Mercoledì 4 marzo e venerdì 6 marzo si svolge dalla Rimini romana a quella medievale attraverso racconti, storie, leggende. Eroi e vita quotidiana. Mercoledì il ritrovo è alle ore 9:00 al Ponte di Tiberio. Venerdì il ritrovo è alle ore 15:00 all'Arco d'Augusto Sempre mercoledì 4 marzo e venerd' 6 marzo appuntamento con "Dall'Arco al lago". Una passeggiata per scoprire uno dei parchi più amati dai riminesi, quello della Cava, con il suo affascinante lago. Oltre alle immancabili filastrocche, tante curiosità sulle creature che ci affiancano quotidianamente, vegetali ed animali, grandi o microscopiche. Con l'aiuto delle lenti di ingrandimento. Mercoledì il ritrovo è alle ore 15:00 Arco d'Augusto. Venerdì il ritrovo è alle ore 9:00 al Ponte di Tiberio Sabato 7 marzo si svolge "Misteri a San Leo". Vecchie storie di maghi e viaggiatori, strani segni su pietre e muri, danno a questa passeggiata un fascino intenso. Nel borgo dei borghi in Valmarecchia. Spazio per tante curiosità naturalistiche. Ritrovo ore 15:00 al parcheggio pullmann di San Leo. Infine domenica 8 marzo appuntamento con "Sguazziamo nel paese delle favole" Un borgo che sembra uscito da una favola di Andersen o dei fratelli Grimm, con la sua rocca fuori dal tempo, le fontane di Tonino Guerra e... la filastrocca di Pinocchio: storia del celebre burattino trasformata in Filastrocca dal grande Gianni Rodari! Spazio per tante curiosità naturalistiche. Ritrovo ore 10 al parcheggio in via Sarsinate, S.Agata Feltria.

Costo passeggiate : 10 euro adulti - 5 euro bambini. Durata: circa 2 ore