Giornato mondiale per i diritti umani: in scena a Rimini "Patto di Luce" con Pippo Franco e Lucia Vasini

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che si svolge il 10 dicembre, il 9 e 10 dicembre al Teatro Leo Amici - Lago di Montecolombo andrà in scena "Patto di Luce" scritto e diretto da Carlo Tedeschi (Premio Artista per la pace 1991, Premio Borsellino per la pace 2009, Artista per la pace Paraguay 2018) e con la partecipazione straordinaria di Pippo Franco e Lucia Vasini.

“Patto di Luce”, che già nei suoi primi allestimenti aveva raccolto ampi consensi sin dalle rappresentazioni al Lyrick Theatre di Assisi, in occasione della Marcia della Pace, negli innumerevoli matinée per le scuole italiane, si arricchisce nella riedizione 2019 di due presenze storiche del teatro italiano: Pippo Franco che interpreterà il ruolo della Spia, e Lucia Vasini, la Matta del villaggio, e si presenta al pubblico in anteprima anticipando la prossima tournée. Due presenze straordinarie esaltano la vis comica dello spettacolo che unisce ad una impronta storica e riflessiva, momenti di leggerezza e divertimento, tanto apprezzati anche dal giovane pubblico che avrà modo di ammirare sul palco la Compagnia RDL con un nuovo cast arricchito – dopo le recenti audizioni – anche di eccellenze artistiche provenienti da ogni parte d’Italia

Dunque un’opera-musical divertente, esilarante, educativa ma dai profondi significati dove la pastorella, protagonista, spinge il suo villaggio a rinunciare alla violenza e a scoprire l’amore e la pace e soprattutto il valore dei diritti umani. Sicuramente temi di grande attualità in questo periodo.

Così “Patto di luce” diventa mezzo per superare ogni barriera di comunicazione, anche tra confessioni e etnie diverse, in virtù di quella universalità che è alla base della Dichiarazione universale di diritti dell’uomo (Onu, Parigi 1948) che tra l’altro viene recitata nello spettacolo ed è al centro di una scena di grande impatto, realizzata con tecnologie ed effetti innovativi. Dal musical è stato tratto un fumetto, disegnato da Chiara Fazio, che è stato distribuito nel corso dei matinèe e nelle scuole primarie italiane per sensibilizzare gli studenti sul tema diritti umani.