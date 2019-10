"Piccoli brividi" per l'Halloween day di Pennabilli

Mercoledì 30 e giovedì 31 Ottobre Pennabilli festeggia Halloween con un programma dedicato a grandi e piccini.

Al via mercoledì con Halloween day dalle 16 alle Logge piazza Vittorio Emanuele II con intaglio e mille curiosità della zucca (è necessario portare da casa cucchiai e coltelli).

Giovedì dalle 17:30 in Piazza Vittorio Emanuele II Dolcetto o scherzetto? Invece alle 18:30 all'Orto dei frutti dimenticati i racconti di paura con Franco Baldoni. Si continua alle 19:30 con le penne offerte per tutti, un Buffet partecipato e si porta dolce e salato per banchettare insieme. Dalle 20:30 tour di Pennabilli e alle 21 all'Orto dei frutti dimenticati concertino con fisarmonica di Brunangelo Biscioli, caldarroste e vin brulè

Informazioni 0541 928659