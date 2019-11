Biblioterapia: il fisico Cristiano Galbiati presenta "Le entità oscure."

Sabato 23 novembre, nell’ambito della sezione “In Scienza e coscienza” della rassegna Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri”, Cristiano Galbiati presenta Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo (Feltrinelli, 2018). A introdurlo sarà Giulia Vannoni, divulgatrice scientifica.

Cristiano Galbiati, fisico che coordina l’esperimento DarkSide nei Laboratori del Gran Sasso, è uno dei protagonisti della ricerca sulla materia e l’energia oscura, che sono un enigma ancora insoluto. “Negli ultimi 20 anni abbiamo capito che la materia di cui siamo fatti è assolutamente minoritaria e rappresenta soltanto il 5% dell’energia totale”, ricorda Galbiati. E il resto? “È composto da un qualcosa che non si conosce ma da cui tutto nasce. Gli ultimi studi, infatti, hanno dimostrato come la materia oscura, che è certamente pesante e lenta, abbia svolto all’origine dell’universo il ruolo di centro di gravità permanente, aggregando attraverso la sua massa le strutture a larga scala (galassie, stelle, pianeti) e dando, di fatto, inizio al tutto”. Finché non riusciremo a capire come sono fatti, conosceremo solo una piccolissima porzione dell’Universo, e nulla sapremo della sua origine e del suo inevitabile destino. “Una serie di osservazioni ha lacerato il tenue velo che copriva l’infinito. Da questi strappi discontinui e irregolari fa la sua comparsa – rapida, sfuggente, momentanea e subito rimpianta – un mondo inaspettato. Talmente inatteso che desta tanta confusione quanta meraviglia”. In questo mondo misterioso si cela il segreto, che queste pagine attraversano in un viaggio senza ritorno, alla scoperta dell’Universo per come lo conosciamo e per come potremmo scoprire che non è mai stato. “La comprensione della materia e dell’energia oscura fisserà nuove colonne d’Ercole per i secoli a venire. Qui si fa non solo la storia della scienza, ma anche e soprattutto quella dell’umanità”.