JustForDay. appuntamento con Matt Elliot Live e Matinèe d'arte

Domenica 24 si svolgerà l’ultimo evento “JustFor1Day” del 2019, con musica e arte visiva di valore. L’appuntamento è fitto di contenuti artistici. Dalle ore 11 ci si incontrerà nella hall dell’Admiral Art Hotel per visitare l’esposizione della Galleria Rosini Gutman con opere d’arte di Warhol, Modigliani, Indiana, Schifano e molti altri grandi artisti, proseguendo verso i piani artistici, riportanti omaggi grafici a René Gruau e altre opere originali. Una sorpresa anche per gli amanti dei Beatles e di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Si visiteranno le splendide camere personalizzate (tra cui l’Art Room 212 “David Bowie” di William Zanca, l’Art Room 209 di Emilio Tadini e così via), con la tecnica surreale de “l’opera nell’opera”.

Il coinvolgimento del Campus di Rimini diventa concreto con camei di studenti musicisti, già partecipanti al CampusVibes UniBo Music Call Rimini e con la presenza dell’associazione studentesca ESN Rimini - Erasmus Student Network. I protagonisti saranno LZ0, Gabriel Franceschini Chiara Notangelo, Francesco Medaglia, Ana Maria Opescu, Mattia Rizza, Teo Staro, Damiano Ramberti.

Presenti i creatori raffinati di Tulsi e dei loro gioielli e bracciali in pelle realizzati a mano, con un dono-sorpresa ai partecipanti come ricordo dell’evento “JustFor1Day”. Al termine della matinée d’arte, la possibilità di proseguire con il Brunch al Cage Club, sito al 1° piano dell’Admiral.

Il Cage Club diventerà anche la location dalle ore 14,45 del concerto di Matt Elliott, il ricercatissimo cantautore di Bristol noto per alcune perle di musica nuova autorale, oltre al suo progetto elettronico “Third Eye Foundation”. I suoi tour sono sempre molto attesi: a Rimini arriverà abbracciando la sua chitarra classica che, da buon manipolatore di suoni, riesce a virare in sonorità post-rock all’occorrenza. La sua profonda voce baritonale e i suoi testi poetici, completano il fascino dei suoi lavori, con un grande impatto emotivo durante i suoi concerti. Elliott sarà introdotto da Pieralberto Valli, sofisticato e sensibile, con il suo ultimo lavoro "Numen" caratterizzato dalla uscita perpetua dei brani fino a compimento dell’album, lungo tutto il 2019. Fine concerto alle ore 16.