Per la rassegna Un autore con tè ospite "Il Signore delle maschere" di Patrick Fogli

Domenica 24 novembre ore 17,30 presso lo SPAZIO°Z di Radio per la rassegna "Un autore con tè" curata da "Talpa chi legge" appuntamento con Patrick Fogli che presenta il suo libro "Il signore delle maschere". Diretta radio su www.radiotalpa.it Patrick Fogli, nato nel 1971 a Bologna, vive sull'Appennino reggiano e lavora come ingegnere elettronico. Ha esordito nella narativa nel 2006 con il thriller "Lentamente prima di morire" (Casale Monferrato, Piemme, 2006) e ha in seguito dato alle stampe altri 10 romanzi e un'opera umoristica con Paolo Cevoli (Si vive solo 200 volte, Milano, Rizzoli, 2008). Attivo anche al cinema come sceneggiatore, con "A chi appartiene la notte" ha vinto il Premio Scerbanenco 2018 battendo in finale Maurizio De Giovanni, Giorgia Lepore, Ilaria Tuti e Piergiorgio Pulixi. Gli altri romanzi pubblicati: Lentamente prima di morire, Casale Monferrato, Piemme, 2006; L' ultima estate di innocenza, Casale Monferrato, Piemme, 2007; Fragile, Bologna, Perdisa, 2007; Il tempo infranto, Casale Monferrato, Piemme, 2008; Vite spericolate, Milano, Ambiente, 2009; Non voglio il silenzio: il romanzo delle stragi con Ferruccio Pinotti, Milano, Piemme, 2010; La puntualità del destino, Milano, Piemme, 2012; Dovrei essere fumo, Milano, Piemme, 2014; Io sono Alfa, Milano, Frassinelli, 2015; A chi appartiene la notte, Milano, Baldini+Castoldi, 2018.