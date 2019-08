A Bellaria piadina e parole e racconti di veglia

Giovedì 22 agosto 2019 a Bellaria, Via Alicata 1 (ex giardino Osteria da Gianòla) L’Associazione Luna nel Pozzo presenta Piadina & Parole: dalle ore 20, stand gastronomico con piadina, prosciutto, radicchio Alle ore 21,15 L’Uva Grisa si esibisce in Racconti di veglia. Storie burlesche e boccaccesche, fantastiche, di magia e di paura, nate e dette in dialetto