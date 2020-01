I Loser Baby al Teatro degli Arri con Piccole Storie inutili

Mercoledi 15 gennaio 2020 alle 21 al Teatro degli Atti, Daniele Torri (con i Loser Baby) presenta 'Piccole storie inutili', il suo primo disco autoprodotto, uscito per la HTMusic.Torri, cantante e polistrumentista italo-finlandese, compositore e arrangiatore in diverse compilation e autore delle musiche di cortometraggi e documentari, è attivo da anni sulle scene musicali italiane. “Piccole Storie Inutili”, è una raccolta di esperienze e formazione, quasi un compendio degli stili affrontati dalla band e un omaggio, agli autori ritenuti più significativi dai musicisti: Milton Nascimento e Jeff Buckley, il jazz e Frank Zappa, la musica classica ed i King Krimson.

Daniele è autore integrale delle musiche e dei testi, qualcuno in collaborazione con autori riminesi come Giuseppe Righini e Daniele Cesario. Il concerto presenta l’album e alcuni altri brani di autori che hanno formato la sua vita artistica. Verranno usati contenuti multimediali e sarà presente per l’occasione un quartetto d’archi. L'appuntamento è presentato all'interno di "Officina Musica Rimini", il progetto del Comune di Rimini nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del nostro territorio.

E’ organizzato e promosso da AG23 e Piccola Piazza d’Arti – polo artistico e musicale riminese. “Piccole Storie Inutili” è una preziosità nel panorama della musica indipendente. Un album raffinato e colto, un racconto corale, un viaggio tra diverse storie, quotidiane, e drammaticamente vicine, anche se spesso non riusciamo a coglierle. C’è l’immigrato abbracciato dal mare, gli amanti separati dal deserto arido, l’uomo che deve scegliere da che parte stare. Poi un tragitto a sud, i pensieri di una mamma per il suo bambino, storia di riscatto e rinascita. Narrazioni musicali che ci catapultano in un presente fatto di piccoli, di emarginati, di protagonisti dimenticati, ma solo apparentemente “inutili” perché la musica e i testi danno loro voce e dignità, e li trasforma in protagonisti, in veri “eroi”.