"Piccolo mondo antico festival" regala un'edizione speciale ai bambini

Ai bambini e ai ragazzi che hanno sofferto la privazione dello 'stare insieme' e la rinuncia alle gite, Piccolo Mondo Antico Festival regala un'edizione speciale “Estate 2020” proponendo dal 18 giugno al 27 agosto di ritrovarsi in piccoli gruppi, ogni giovedì alle ore 17, per divertirsi con la storia e l'arte, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19. Il programma inizia con tre appuntamenti all'insegna della creatività, ispirati dalla ricerca degli artisti contemporanei e del drawing performance, che fanno uso del corpo come strumento

segnico. Guidati ad agire su ampi fogli e sperimentare diversi schemi motori, per agire con segni, linee, tratti, tracce che si stratificano sulla superficie del foglio fino far emergere fantasiose figurazioni, i bambini fanno esperienza di linguaggi, tecniche e materiali diversi, in un clima di gioco relazionale e di produzione artistica, sperimentando l'azione e l'interazione, fino ad arrivare a un gesto segnico visivo più consapevole, prerequisito per amare e conoscere l’arte di disegnare le forme espressive della contemporaneità.

Il calendario, a cura di Sonia Fabbrocino (educatrice museale, illustratrice, performer/art, arte terapeuta) prevede:

18 giugno DI-SEGNI IN AZIONE Linee e corpi segnanti

25 giugno DI-SEGNI IN AZIONE Il ritratto

2 luglio DI-SEGNI IN AZIONE Disegnare la natura

E' consigliato di indossare un abbigliamento comodo e che si possa sporcare. Piccolo Mondo Antico Festival speciale Estate 2020 proseguirà con incontri dedicati all'archeologia e alla storia.

L'appuntamento è alle ore 17 al Museo della Città “Luigi Tonini”

Destinatari Bambini e ragazzi da 7 anni

Costo: 5 euro ad incontro, materiali compresi

É richiesta la prenotazione (tel. 0541.793851) fino a un massimo di 7 partecipanti