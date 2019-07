La Sagra della fiorentina festeggia 25 anni tra piatti tipici, musica country e liscio

Da 25 anni è appuntamento fisso col gusto: venerdì 19, sabato 20, e domenica 21 luglio, la Pro loco di Poggio Berni organizza la Sagra della Fiorentina (organizzata a Poggio Berni alta)S. Gli stand gastronomici saranno in funzione dalle 19:00 alle 22:30. Per gli appassionati di musica, venerdì 19, a partire dalle alle 21:30, il teatro dei ragazzi presenta “I musicanti di Brema”. Sabato 20 – invece –, l’appuntamento è sempre alle 21:30 con un po’ di musica country in compagnia di Paul Auster e Fellows Country Band. Per chiudere in bellezza, domenica alle 21:30,Giorgio e le magiche fruste di Romagna.