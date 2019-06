Sagra della tagliatella: piatti tipici, musica, lezioni di sfoglia e sfide fra i buongustai più agguerriti

Il 22 e 23 giugno torna a Poggio torriana la Sagra della tagliatella con canti e balli di una volta e ovviamente i sapori tipici di Romagna.

Le tagliatelle sono una specialità romagnola. Con l'ausilio del mattarello stendere l'impasto era un'operazione relativamente facile.Un po' alla volta l'azdora assottigliava l'impasto, fino ad ottenere una grande 'luna', tonda, morbida e di spessore variabile un millimetro - un millimetro e mezzo.Si giungeva al momento fatidico del taglio. La larghezza di tradizione non superava mai i sei millimetri, in nessun casoPoiché una sua misura superiore avrebbe sconfinato ne 'tagliatella larga' che è emiliana e non romagnola.

Durante le serate sarà possibile cenare con un particolare tris di tagliatelle e altre specialità.

Sabato

ore 21 - Orchestra David Pacini

Stand gastronomici in funzione dalle 19 alle 22

Domenica

Ore 10:30 - "A scuola di tagliatelle"

Ore 15:30 - "Gara della Tagliatella fra le pro loco"

Ore 20:30 - Orchestra Cristian Casadei

Stand gastronomici in funzione dalle 12 / 14 e 19 / 22

Informazioni, Pro loco di Poggio Berni

tel: 340 8915247