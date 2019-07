Pont de dievli 3.0, al via l'escursione in Mountain bike

Domenica 14 luglio seconda edizione del Pont de Dievli 3.0 escursione in Mtb con partenza dalle 7.30 dall'invaso del Ponte di Tiberio. Anche quest’anno gli Improbikers, gruppo ciclistico “Ciclisti Improbabili Bike Team asd” di Rimini organizza l’evento Pont de Dievli 3.0. Cicloturistica di MTB con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione della Uisp Comitato di Rimini.



Pont de Dievli, come viene chiamato Il ponte di Tiberio una delle location più belle di Rimini, nasce dal desiderio di creare un momento di divertimento, di valorizzazione del nostro territorio e di solidarietà. Il nostro pensiero va alle famiglie, tra cui quella del nostro Improbiker Alberto, che combattono tutti i giorni con questa grave malattia decidendo di devolvere, anche nel 2019, il ricavato per sostenere Mitocon – Insieme per lo studio e le malattie mitocondriali Onlus.

Dopo la prima edizione dell’anno scorso che ha visto 280 iscritti, merito del passaparola e dell’ottima organizzazione, il gruppo si aspetta per quest’edizione un aumento notevole di iscrizioni.

La cicloturistica prevederà tre percorsi uno lungo uno medio ed uno corto, che ad anello partiranno dal ponte di Tiberio attraverseranno le colline di Covignano, San Patrignano, Cerasolo e ritorneranno al punto di partenza ove ci sarà il ristoro, la premiazione, la musica che compenseranno i partecipanti dalla fatica. Per la preiscrizione questo è il link https://improbikersmtb19.typeform.com/to/mQ3JVO

Gallery