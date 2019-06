Primavera al museo: speciale concerto Zam Mustapha Dembele duo

Nuovo appuntamento con le iniziative di Primavera al museo, progetto speciale volto alla valorizzazione della ricca collezione artistica del Museo degli Sguardi, scrigno di tesori provenienti da terre lontane custoditi nelle sale di Palazzo Alvarado, sul colle di Covignano. Una serata speciale, che sostiene la Giornata internazionale del rifugiato, nella quale le porte del Museo si apriranno a curiosi, riminesi e turisti, tra le note animate del Zam Mustapha Dembele Duo composto da Zum Mustapha Dembele e Marco Zanotti, straordinari polistrumentisti la cui musica spazierà abilmente tra culture lontane. Si inizia alle 20.45 con la visita guidata alla mostra “Altri sguardi” a cura dei partecipanti del laboratorio per “mediatori museali” per continuare, alle 21, con Suoni giocosi, laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni, dove i piccoli potranno creare veri e propri strumenti musicali con materiali di riciclo (gratuito con prenotazione al 329 1473098 - no Whatsapp). Al via infine alle 21.30 con la musica del Zam Mustapha Dembele Duo, per respirare ed accogliere sonorità di terre lontane.

Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Per informazioni sul progetto : , FB: museo condiviso, 329 1473098.