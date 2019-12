Tre giorni di live, a Capodanno Riccione diventa la capitale della musica: arivano anche Emma e Mahmood

Happy New Year con Radio Deejay. Il Riccione Ice Carpet ospita tre giorni di spettacoli, concerti e dj set con Deejay On Ice, la “winter edition” di Deejay On Stage, che per il terzo anno consecutivo trasforma il centralissimo piazzale Ceccarini in un dance floor a ingresso libero per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i grandi protagonisti della scena musicale italiana. "Il nostro obiettivo, conclamato da anni, è quello di far vivere la città di Riccione, non soltanto d’estate, ma anche durante la stagione invernale - afferma Stefano Caldari, assessore Turismo Sport Cultura Eventi Comune di Riccione -. Con il Riccione Ice Carpet e la formula collaudata, e sempre oltre le aspettative, proposta da Radio Deejay presentiamo anche quest’anno un’offerta eccezionale con tre giornate e serate in cui ogni tipo di pubblico potrà trovare la migliore risposta di divertimento. Una programmazione ricca affiancata da scenografie spettacolari renderanno la città unica dove poter trascorrere in allegria e serenità il lungo periodo delle festività natalizie che ci attendono da trascorrere insieme fino al 19 gennaio. Dai nuovi collegamenti con Trenitalia, tramite le Frecce, alla possibilità di vivere il mare d’inverno attraverso le proposte dei nostri bagnini o ristoratori con cupole riscaldate sulla sabbia e chiringuito dove gustare un aperitivo, la città è pronta ad essere vissuta

anche d’inverno. Siamo certi di ricevere ottimi riscontri dagli operatori turistici e dai visitatori, le premesse e i segnali di questi giorni sono molto buone".

"È ormai da tempo che il progetto Riccione in treno, viene proposto in collaborazione con Trenitalia e amministrazione comunale - evidenzia Bruno Bianchini, presidente Federalberghi Riccione -. Negli ultimi anni il periodo natalizio a Riccione è diventato un prodotto talmente significativo da giustificare un'estensione dell'iniziativa anche per il suddetto periodo con un offerta ad hoc. Nasce così “Un posto in prima fila al Riccione Ice Carpet” che permette alla città in generale, e agli hotel in particolare, di proporre opportunità in esclusiva presso i vari eventi ed appuntamenti organizzati dall'amministrazione agli ospiti che ci raggiungeranno utilizzando i treni Freccia Trenitalia".

"È un errore pensare a Capodanno solo in funzione del 31 dicembre, specie per una località come Riccione, che ha bisogno di rimanere accesa il più a lungo possibile - commenta Linus, direttore artistico Radio Deejay -. Per questo, forti del successo dello scorso anno, abbiamo deciso di costruire tre serate che catalizzeranno l’attenzione di tutta la Riviera: domenica 29 una data unica: Mahmood e Emma, i volti e le voci del 2019! Il primo dell’anno Alberto Urso, tra i pochissimi capaci di unire i target più adulti con il pubblico dei giovanissimi, e la sera del 31 un super dj set con la musica di Radio Deejay. Alla consolle Alex Farolfi e Chicco Giuliani. Padrone di casa di tutto il weekend l’ormai riccionese Rudy Zerbi. Buon divertimento".

Il programma

Si parte domenica 29 dicembre (ore 16:30) con un doppio live di due artisti icone del pubblico: Mahmood e Emma. Consacrato tra i big della musica al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, con cui si è anche classificato secondo all'Eurovision Song Contest, Mahmood ha conquistato da subito un pubblico ampio ed eterogeneo.

La canzone sanremese è diventata anche il videoclip musicale più visto dell'anno su Youtube, un altro record per Mahmood, che nel 2019 ha vissuto l'anno artisticamente più importante della sua carriera, costruendosi un repertorio, una credibilità e una popolarità che hanno superato i confini nazionali, conquistando dischi d'oro e di platino anche fuori dall'Italia. Emma è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, cantante sensibile e eclettica, ha venduto oltre un milione di dischi, nel 2019 ha pubblicato l’album “Fortuna”, con un singolo scritto da Vasco Rossi, un progetto importante, più libero e rock, che rappresenta la sua rinascita personale e artistica. I grandi protagonisti di Deejay On Ice inaugurano, il 29 dicembre, una giornata speciale per Riccione e i suoi ospiti che dopo le esibizioni in piazzale Ceccarini di Mahmood e Emma vedranno salire sul palco del Palazzo dei Congressi (viale Virgilio, 17) la Europe Philharmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso per un Concerto degli Auguri dedicato alla grande musica classica.

La notte di San Silvestro (martedì 31 dicembre, dalle ore 22) sarà una vera e propria festa della musica, un evento unico targato Deejay per salutare l’arrivo del nuovo anno insieme a Alex Farolfi, Chicco Giuliani, al corpo di ballo di Deejay On Stage, a tanti ospiti e soprese e con la conduzione di Rudy Zerbi che ormai da anni accompagna i momenti più belli di Riccione. Allo scoccare della mezzanotte tutti con gli occhi rivolti al cielo e al mare per il grande spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà l’orizzonte dell’Adriatico.

Mercoledì 1° gennaio dopo il tradizionale tuffo di Capodanno, l’incantevole voce di Alberto Urso, giovanissimo tenore siciliano, vincitore della diciottesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, avvolgerà di magia il pomeriggio di Deejay On Ice, proiettando Riccione in un 2020 foriero di armonia e vitalità.

Treni

Durante le festività si rinnova la partnership tra Riccione, Federalberghi e Trenitalia che, dal 27 dicembre al 6 gennaio, mette a disposizione collegamenti ferroviari straordinari con il Frecciarossa Torino-Milano-Lecce e con il Frecciabianca Milano-Bari. A bordo delle Frecce sarà possibile arrivare direttamente a Riccione e godersi, in libertà e in modo ecologico, lo spettacolo di luci e suoni delle scenografie urbane dell’Ice Carpet che dal “passage” di viale Ceccarini si allungano sulla pista di ghiaccio fino a toccare ogni quartiere, insieme alla grande festa della musica, dal Concerto degli Auguri di Bosso agli eventi di Deejay On Ice.

Per l’occasione Federalberghi Riccione, nell’ambito del progetto Riccione in treno, presenta l’iniziativa Un posto in “prima fila” al Riccione Ice Carpet dedicata a tutti i viaggiatori di Trenitalia che raggiungendo Riccione con le Frecce nel periodo indicato e pernottando almeno tre notti in uno degli hotel aderenti all’offerta, potranno avere un posto riservato in uno dei grandi spettacoli in programma in città nel periodo di Capodanno. Sarà un’opportunità unica per partecipare al Concerto degli Auguri in programma il 29 dicembre al Palazzo dei Congressi o alle prove aperte della Europe Philharmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso che si terranno allo Spazio Tondelli di Riccione il 27 e 28 dicembre.

Per i viaggiatori che scelgono di festeggiare a Riccione la fine dell’anno e l’inizio del 2020, l’offerta Un posto in “prima fila” al Riccione Ice Carpet prevede l’ingresso in un settore riservato agli appuntamenti di Deejay On Ice del 29 dicembre e del 1° gennaio che vedranno protagonisti i grandi nomi della musica italiana e internazionale, insieme alla famiglia di Radio Deejay (info e regolamento: www.riccioneintreno.it).