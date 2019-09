A Riccione Alba proseguono gli appuntamenti con i mercatini e la musica dal vivo

L'estate all'Alba non è ancora finita. Dal 6 al 15 settembre proseguono gli appuntamenti di Riccione Alba. Fino al 15 settembre proseguono i mercatini del sabato e del lunedì, poi ci saranno quattro date interessanti che segneranno un fine stagione che va a confermare il successo dell’intera estate. Si parte con venerdì 6 settembre, con il concerto dei Radio Kom Band e il loro speciale tributo a Vasco Rossi, per passare al sabato 7 settembre con il concerto di Crista e Slavi Bravissime Persone, realtà musicali dell’Indie-Rock di grande prestigio che oltre alle sonorità delle musiche gitane percorrono quelle dell’Elettronica sino a sfociare nel Pop. Lunedì 9 settembre, poi, dai giardini dell’Alba ci si sposterà al pattinaggio di Viale D’Annunzio, dove si svolgerà l’ultima delle quattro serate di Passi d’Estate, aggreganti momenti dedicati al ballo nei suoi molteplici stili; si chiuderà il sabato 14 settembre col Speciale MotoGP, quando saliranno sul palco i Karta Karbone con i loro pezzi Disco-Rock anni ’70-’80 da far scatenare il pubblico presente.