Rimini Classica riparte con quattro concerti al podere dell'Angelo

Parte a giugno la prima rassegna di eventi culturali organizzata dall’associazione Sorridolibero, che si articolerà su dodici serate estive di spettacoli con grandi artisti, nella suggestiva cornice del Podere dell’Angelo a Vergiano di Rimini.

Si inizia giovedì 18, con alcuni degli interpreti del progetto corale “E la chiamano Rimini”: Andrea Amati, Sergio Casabianca, Darma, Filippo Malatesta, Massimo Marches e Massimo Modula, con Aldo Maria Zangheri alla viola e Stefano Zambardino alla tastiera. Inizio alle 20.30, biglietto unico 5€.

Venerdì 19 sarà la volta di Sergio Casabianca e Le Gocce, che emozioneranno gli spettatori con il concerto “Così Celeste”: un viaggio nei successi storici di Zucchero a cui parteciperanno anche Daniele Mancini al sax e Sara Squadrani ai cori. Inizio alle 21.30, biglietto 15 € (10 € ridotto fino ai 18 anni).

A seguire, sabato 20 il tramonto sarà accompagnato dalle note del Quartetto EoS che presenterà il concerto “Da Bach ai Led Zeppelin”, con pagine immortali dei grandi Classici e di musiche da film, e con un finale di musica pop e rock appositamente arrangiata. Inizio alle 20.45, biglietto 12 € (10 € ridotto fino ai 18 anni).

Gli eventi di giugno si concluderanno domenica 21 con la performance jazz dell’artista Sara Jane Ghiotti, accompagnata da Sergio Casabianca e Filippo Montesi in versione duo acustico. Inizio alle 20.45, biglietto 12 € (10 € ridotto fino ai 18 anni).

Parte dell’incasso delle dodici serate sarà devoluto al progetto “SoSteniamoci”, realizzato da Una Goccia per il Mondo Onlus a favore delle famiglie del territorio in difficoltà, e al progetto “Chi sono io”, nato per aiutare i malati di Alzheimer e che prende il titolo da una delle canzoni del nuovo disco di Sergio Casabianca, in uscita a fine mese.

Tutti gli eventi saranno gestiti in conformità alle norme di tutela sanitaria, garantendo la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Anche per questo motivo i posti saranno in numero ridotto e preassegnati secondo la data di prenotazione.

In un’area adiacente al Podere sarà possibile consumare un aperitivo, con varie soluzioni di menu, senza necessità di prenotazione.

Per informazioni: info@riminiclassica.it