Racconti dal mondo con Matteo Nanni a Riccione

Da ottobre riparte la nuova stagione di Racconti dal Mondo al Centro della Pesa. Il primo appuntamento sarà il 10 ottobre alle 21 nella sala della biblioteca comunale di Riccione "centro della Pesa" con il racconto del primo tratto fino all'india. Il secondo appuntamento sarà il 17 ottobre, sempre alle 21, con il racconto dall'Italia a Bali. Protagonista del viaggio con fotografie e racconti sarà Matteo Nanni in due distinti incontri, Sarà una impresa in moto lunga 7 mesi destinazione Bali, il viaggio raccontato in due date al Centro della Pesa in occasione della nuova stagione di Racconti dal Mondo realizzata in collaborazione con l'Angolo dell'Avventura. “Attraverso l’Asia in moto”, 35.000 chilometri in solitaria fino a Bali, passando per Grecia, Turchia, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailandia, Malesia ed Indonesia.