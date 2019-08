A San Giovanni il raduno di solidarietà di auto e moto d'epoca

Domenica 1 Settembre a San Giovanni in Marignano torna l’Auto Moto Raduno Di Solidarietà a cura di Lions Club e Leo Club Valconca, in collaborazione con il Moto Club “E. Vanni”, aperto ad auto d’epoca e moto. L’evento che unisce allo spirito amatoriale il piacere di contribuire al benessere sociale e morale della comunità, si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa in Piazza Silvagni e sarà l’occasione per gli intervenuti di poter conoscere e vedere auto e moto d’epoca, che partecipano sempre con entusiasmo e numerosi. Si tratta del primo degli appuntamenti di un ricco autunno San Giovanni. Tra questi c'è il tanto atteso Capodanno del Vino in programma domenica 22, e la Giornata del Dono che si svolgerà sabato 28 settembre.