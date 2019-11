Appuntamento con il raduno per auto e moto d'epoca valido per il Challenge HF-Fotorally

Domenica prossima 17 Novembre il sodalizio romagnolo organizza "Al Nido Dell'Aquila", il raduno turistico per auto e moto d'epoca valido per il Challenge HF-Fotorally. Questo il programma della manifestazione organizzata dall'Hf Club di Santarcangel che si svolgerà anche in caso di maltempo: ore 8.30 ritrovo dei partecipanti presso la sede del club in Via Montevecchi a Santarcangelo. Ore 9.15 partenza per Longiano. Ore 10 arrivo a Longiano e visita ai musei locali. Ore 13 pranzo con premiazioni Agriturismo Ca' Del Poggio a Sogliano sul Rubicone. Quota di partecipazione per il pilota, 30 euro, per il passeggero 25