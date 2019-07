Tutti i lunedì Ralf presenta Ritmi tuttalanotte al Peter Pan Club di Riccione

È ormai un classico estivo, con qualche puntata extra in inverno: Ralf presenta Ritmi in versione tuttalanotte, ovvero Ralf dal primo all’ultimo disco. Ralf torna al Peter Pan Club di Riccione tutti i lunedì dal 29 luglio al 19 agosto. I suoi set posseggono il privilegio raro dell’imprevedibilità, grazie ad una serie di incursioni in ambiti rock, techno e talvolta nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone. La creatività di Ralf si muove a tutto tondo: basti pensare alla sua etichetta discografica Laterra Recordings, fondata nel 2006 e alla sua serata domenicale Bellaciao. Basti pensare soprattutto al suo sodalizio di lunga data con Jovanotti, che si è appena estrinsecato nel Jova Beach Party lo scorso 10 luglio a Rimini e nell’EP Jova Beach Party Limited Edition, in particolare con il remix de “Il sole sorge di sera”.