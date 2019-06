Rangzen Live: "Da Amburgo ad Abbey Road” la cronistoria in musica dei Beatles

All'interno della mostra: "Beatles at the Castle" in concomitanza con la "Festa Europea della Musica e La Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia" sul palco di Piazza Dante, alle 21.30, si esibirà la band dei Rangzen con “Da Amburgo ad Abbey Road” la cronistoria in musica della carriera della band più famosa di tutti tempi: i Beatles. I Rangzen si esibiranno con strumentazione originale dell’epoca e la loro rigorosa adesione alla perfezione formale dei brani dei Beatles. I Rangzen sono considerati, come scrive la rivista Beatles Unlimited, una delle migliori Beatles band a livello internazionale. Hanno suonato nei teatri e nelle piazze delle più importanti città italiane e si sono esibiti più volte al Cavern di Liverpool, a Londra, a NYC, in India e hanno registrato un album negli storici studi di Abbey Road, là dove i Beatles incisero la quasi totalità dei loro capolavori. In 30 canzoni la band cercherà di raccontare l’essenza della produzione musicale dei Fab Four passando dai primi rock and roll del Cavern e del Kaiser Keller di Amburgo, alle elaboratissime situazioni di Revolver, Sgt Pepper o del White Album. L’appuntamento per la notte beatlesiana è dunque nella bellissima piazza Dante Alighieri del Borgo di San Leo, nominato da Newsweek uno dei 10 borghi più belli d’Italia.