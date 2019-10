"Relazioni tra desiderio e identità": al cinema una rassegna per indagare la violenza

L’Associazione DireUomo, centro di ascolto per uomini maltrattanti, in collaborazione con il Cinema Fulgor, organizza una rassegna cinematografica dal titolo ”Relazioni, tra desiderio e identità”. Gli appuntamenti avranno una cadenza mensile. Alla proiezione del film, preceduta dall’aperitivo, seguirà il dibattito. La questione della violenza di genere, piaga sociale contemporanea ma consustanziale alla storia dell’uomo, interroga tutti noi. La rassegna si propone come un'occasione di riflessione e di confronto su un tema che vede come suo primo protagonista l’uomo. Diventa, quindi, necessario esplorare e interrogare l’autore della violenza, per coglierne le fragilità, le risorse, a fronte di un cambiamento di tipo identitario. Diventa necessario anche indagare le relazioni sociali da un punto di vista generale, il retaggio culturale in cui nasciamo e in cui veniamo educati, il modo attraverso il quale ognuno di noi costruisce la propria identità e il proprio sistema di valori. Il film proposto per il primo appuntamento è “Freedom writers”, del regista Richard LaGravenese.

Tratto dal libro “The freedom writers diary”, racconta l’esperienza di Erin Gruwell, insegnante di inglese, assegnata, al suo primo incarico, alla Woodrow Wilson High School di Long Beach, in California. Erin si trova a operare in una classe problematica. Odio, violenza e discriminazione sono dati socialmente accettati nell’ambiente di appartenenza dei ragazzi. L'insegnante li conduce alla riflessione su tali argomenti facendoli incontrare con l'olocausto e con la lettura del Diario di Anna Frank. Ma soprattutto, propone ai ragazzi di scrivere un loro diario. Ciò diviene uno strategico strumento didattico, un percorso autobiografico di scoperta di sé e, allo stesso tempo, di riconoscimento di se stessi negli altri. Dal punto di vista psicologico, il tema centrale del film diviene, allora, la costruzione della propria identità attraverso la narrazione di sé. La classe si trasforma così da ghetto degli ultimi a luogo di accoglienza e di appartenenza a una vera comunità. L'Associazione DireUomo è uno spazio di ascolto per uomini maltrattanti che nasce nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. L'Associazione interviene sul disagio relazionale, attivando percorsi individuali e di gruppo, allo scopo di promuovere un atteggiamento maschile consapevole e contrastare comportamenti violenti e di prevaricazione verso le donne.