Il Re leone live al Cinema Giardino

A Cinema in Giardino di Riccione mercoledì 21 agosto Il Re Leone il nuovo Disney in live action diretto da Jon Favreau, il film che ci porta in un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re.



Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Ma qualcuno trama nell'ombra per sovvertire l'ordine costituito e le promesse future: è Scar, l'invidioso fratello minore di Mufasa, pronto a macchiarsi del più atroce delitto e a prendere il potere con l'inganno. Esiliato e convinto a torto di essere responsabile della fine dell'amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il passato non torna a cercarlo e a domandargli di assumersi le sue responsabilità.



Orari delle proiezioni 21:20. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinepalace di Riccione.



Costo del biglietto 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).